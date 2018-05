Eugenio Derbez quiere romper récords con 'Hombre al agua'

‪¡¡¡HOY ESTRENA EN MÉXICO HOMBRE AL AGUA!!! Estoy muy contento con el resultado de esta película, una producción estadounidense llena de talento mexicano!!! Váyanse al cine, hay funciones desde temprano 🍿‬// ‪Today @overboardmovie hits the theaters in Mexico. #HombreAlAgua ‬

A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez) on May 10, 2018 at 8:58am PDT