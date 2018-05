Gang of Four, los defensores del punk

Por: PATRICIA CARRANZA

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música, la banda británica de dance punk y post punk Gang of Four continúa su rebeldía, pues han sido los primeros en realizar una crítica directa contra el gobierno de Donald Trump al colocar la fotografía de la hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump en la portada de su nuevo álbum Complicit.

La agrupación llegará a la Ciudad de México para encabezar el Festival Marvin que se llevará a cabo los próximos 17, 18 y 19 de mayo. Por esta razón platicamos con el guitarrista de la agrupación, Andy Gill quien aseguró que el punk siempre ha sido la forma más genuina de hacer crítica social y política, por lo que no puede considerarse una movimiento eventual; además confesó que aunque el hip hop y el pop son la prioridad para la industria musical hoy en día, el streaming permite que las nuevas bandas se puedan dar a conocer.

La banda originaria de Leeds, Inglaterra es considerada una de las más influyentes en el género dance punk y entre sus contemporáneos se encuentran Mekons, Japan, The Fall, PIL, entre otros. En sus inicios fueron reconocidos por crear uno de los sonidos más revolucionarios de la década de los 70, pues supieron combinar el amor con temas políticos en sus canciones. Y aunque su carrera tuvo diversas pausas, lanzaron seis álbumes y después de su regreso en 2005 publicaron cuatro discos más.

¿Cuál es el mensaje de su nuevo disco Complicit?

“Quisimos exhibir el disgusto de la familia Trump por los medios de comunicación y la banalidad con la que Donald Trump tratan temas en las redes sociales, principalmente en su cuenta de Twitter. Las redes son un arma de doble filo, pues no sabes cuando es real la información, pero también sirven para mostrar el descontento social”.

¿Cómo ha sido la evolución de la banda en estas cuatro décadas?

“Hemos tenido muchos cambios, si comparas nuestros primeros discos con los últimos hay mucha diferencia. En un principio tuvimos mucha influencia del punk clásico como The Ramones y Sex Pistols pero al mismo tiempo no queríamos encerrarnos en la misma fórmula y creamos otros matices en las guitarras, en la batería y en el bajo, nunca nos gusto seguir la forma tradicional. Actualmente seguimos manteniendo ese esencia pero ahora le agregamos algo más electrónico que no está mal porque es parte de la evolución”.

¿Cómo han percibido la evolución de la música en estos últimos 20 años?

“Nosotros tenemos una larga historia en la música y hemos visto de todo pero realmente creo que el principal cambio es el formato en el que se distribuye. Ahora el streaming es un alivio para muchos que quieren dar a conocer su música sin necesidad de una disquera y eso también promueve la competencia”.

Hoy en día géneros como el hip hop y pop acaparan la industria discográfica

¿Crees que falta más impulso para nuevas bandas de rock?

“Creo que lo que hace Kanye West y Jay Z es muy bueno y como en cualquier época hay cosas buenas y cosas malas. A veces se le da prioridad a lo fácil, no creo que eso esté mal, pero en mi opinión a veces es aburrido (…) Me parece que lo importante no es que una disquera impulse a alguien, sino que el gusto de la gente sea genuino y no sólo que se consuma porque tiene más publicidad”.

¿Actualmente cuál es tu percepción sobre el punk? ¿Crees que es un movimiento en decadencia?

“No creo que el punk esté en decadencia o muriendo y nuca morirá (…) La música punk no es algo eventual siempre va a estar presente porque hay muchas bandas que seguimos manteniendo su esencia y me parece que siempre van a estar surgiendo grupos. Para mí el punk es atemporal y es lo que se puede ver en nuestros conciertos donde hay gente desde los 17 a los 50 años de edad”.

¿Cuáles son las bandas que más escuchas hoy en día?

“Escucho diferentes cosas y tengo un gusto muy aleatorio porque puedo pasar de Kanye West a Taylor Swift y no pasa nada. Mi gusto musical es bastante extraño y no tengo una banda en particular, pero si debo mencionarte algunas serían The Rapture y Franz Ferdinand”.

¿Quiénes han sido los músicos que han influido en tu carrera?

“Yo crecí escuchando música afroamericana y mucho reggae. En aquellos tiempos (1970) era fascinante escuchar los discos de James Brown y todo lo referente al funk y el R&B. Definitivamente esos géneros ejercieron una gran influencia sobre mí pero también los clásicos como The Clash, Sex Pistols, The Ramones”.

La banda…

Comenzaron su carrera musical en 1977

Al lo largo de su trayectoria tuvieron seis cambios de integrantes.