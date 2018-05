Evento Sensation regresa renovado a la Arena Monterrey

“Un show totalmente nuevo, con los más altos estándares internacionales, con luces, sonido, magia, acróbatas y los mejores DJs”, así es como los organizadores del evento Sensation definen lo que se presentará este sábado 12 de mayo en la Arena Monterrey.

Después de dos años de ausencia en tierras regias, el evento que nació en el año 2000 en Amsterdam regresa con un line up integrado por Whoisjody, Bruno Martini, Mr. White, Fedde Le Grand, Dash Berlin y Sander van Doorn, quien platicó con Publimetro de su regreso a México, país que, confesó, visita con frecuencia, tanto por asuntos de trabajo, como para pasar sus vacaciones.

“Estoy contando las horas para volver a Monterrey, me emociona mucho tocar ahí y ver la respuesta de los fans a la música electrónica, porque su energía es muy especial”, declaró el DJ holandés.

Al hablar del espectáculo que ofrecerá en el escenario de la Arena Monterrey, adelantó que no sólo tocará los temas con los que se ha consagrado como Sander van Doorn, cuya base es la música house, sino que traerá a los regios su alter ego, Purple Haze, el cual está más enfocado a los ritmos trance, por lo que será un espectáculo completo.

“Desde hace casi 10 años que he enfocado parte de mi carrera a Purple Haze, y te puedo decir que he hecho cosas importantes con este proyecto, así que, por supuesto, no puede faltar este sábado en el Sensation, habrá mucho de él, sin duda”, reveló durante la entrevista.

El evento Sensation tiene una duración aproximada de siete horas de música continua, por lo que se recomienda utilizar zapatos cómodos y, por supuesto, las ya tradicionales prendas de vestir en color blanco.

Line up del Sensation en orden de aparación

Whoisjody (Amsterdam, Holanda)

Bruno Martini (Sao Paulo, Brasil)

Mr. White (Amsterdam, Holanda)

Fedde Le Grand (Utrecht, Países Bajos)

Sander van Doorn (Eindhoven, Países Bajos)

Dash Berlin (La Haya, Países Bajos)

Boletos para el evento Sensation

12 de mayo a las 21:00 horas será el evento Sensation en la Arena Monterrey. Los boletos están disponibles en las taquillas del recinto y por Internet en Ticketmaster, con precios que van de 774 a 3 mil 960 pesos.

