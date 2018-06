Álex Cuba está listo para su primera vez en Monterrey

Celebra 15 años de carrera, sin embargo, hasta ahora es cuando el cantautor cubano Álex Cuba visita México para ofrecer una serie de presentaciones, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, para dar a conocer su propuesta musical a guitarra y voz. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Fue la pregunta con la que inició la entrevista para Publimetro.

“No sé cómo responder eso. Yo creo que vivir en carne propia la cuestión de ser un migrante es siempre una sorpresa, no sabes por dónde te va a llevar la vida. Y para mí ha sido una cuestión de descubrirme a mí mismo después de salir de Cuba. Creo que ha sido eso, tardé en encontrarme y formarme como cantautor, y después sobrevivir a eso de ser migrante”, reveló el músico.

El ganador en cuatro ocasiones del Grammy Latino se encuentra en la promoción de su sexto disco de estudio, titulado Lo único constante; sin embargo, admite que “en México toda mi música es nueva, no la conocen”, así que en las presentaciones que ofrecerá por el país hará un recorrido completo por su historia musical.

“Voy yo solo como mi guitarra, para hacer un concierto muy íntimo, y como nunca he estado en Monterrey, voy a hacer un pasaje por mis seis discos, y ahí, en Monterrey, me acompañarán dos músicos, no voy a decir los nombres, pero estarán en el cierre para hacer un gran final. Lo único que puedo decir de ellos es que son muy conocidos en Monterrey y son buenos amigos”, declaró a manera de adelanto.

El artista que vive desde hace 19 años en Canadá, e incluso ya está nacionalizado canadiense, ha realizado diversas colaboraciones con Juan Luis Guerra, Nelly Furtado y Juanes, por mencionar algunos; sin embargo, dijo, desea crear lazos fuertes con México.

El primer paso será compartir el escenario con Aleks Syntek durante el concierto que ofrecerá este 15 de junio en el Auditorio Nacional.

Asimismo, concluyó que acaba de grabar su primera colaboración con una mexicana, con la también cantautora Mónica Vélez, la cual saldrá el 22 de junio.

Fechas de Álex Cuba en México