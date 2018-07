Paty Cantú recibe insultos en las redes sociales

Paty Cantú suele ser muy activa en sus redes sociales, y este domingo generó una polémica tras compartir un comentario.

"México: los previos son clarísimos. Tenemos nuevo presidente electo. Que sea todo lo que ansiamos y esperamos como nación e individuos con alma, para el bienestar y prosperidad de todos! Siempre siempre, que VIVA MÉXICO", escribió.

Luego de publicarlo comenzó a recibir todo tipo de mensajes, en su mayoría atacándola e insultándola por su supuesto favoritismo a Andrés Manuel López Obrador.

"No estoy revelando a dónde fue o no fue mi voto. Estoy alentando, cómo ser humano y ciudadana de México, el respeto a la democracia. Y la esperanza en las manos".

"No estoy siendo irrespetuosa. Ni creo que merezco los insultos que estoy recibiendo".

No estoy revelando a dónde fue o no fue mi voto. Estoy alentando, cómo ser humano y ciudadana de México, el respeto a la democracia. Y la esperanza en las manos. No estoy siendo irrespetuosa. Ni creo que merezco los insultos que estoy recibiendo. — Paty Cantú (@PatyCantu) 2 de julio de 2018

Algunos de los comentarios hacia Paty Cantú:

"Y por eso eres cantante y no doctora en geopolítica".

"Al ser una persona con cierta popularidad, tu opinión es influyente y determinante entre aquellos que aún están aprendiendo. Ayudémoslos a generarse criterios propios informándose debidamente sobre la historia de la izquierda y el populismo autoritario en Latinoamérica, respeto".

"Me caías bien. Que decepción tu postura".

"A nadie le importa si te cae bien o no jahaja, ridiculo".

"Guárdate tus consejos con insultos".

"Paty no se esta poniendo a favor de algun partido o candidato, esta dando su opinión como ciudadana y esta apoyando –> a l p a i s".

"Toda persona es libre de opinar lo que quiera, aunque no compartan su comentario no debemos de hacer este tipo de comentarios que incitan al odio. Si no les gusta sólo dejen de seguirla y ya. Es detestable la manera en que atacan a una figura pública por expresar su opinión".

"Enserio amlo paty? Muy biennn muy muy biennn".

"Muy mala elección de tu parte que ignorante".

"Ella sólo dice que el voto es libre y secreto, y si quieren seguir en el hoyo de no votar ni pedo se chingan y a ella me la respetan y por si no quedo claro platiquemos cuando voten 3 veces ja".

"RESPETO!!! Algo que le falta aún a México Bien por ti Paty siempre dando el ejemplo una lastima y decepción por el nivel de educación en nuestro país".

"Me encanta tu música pero no compartimos la misma idea, ojalá que esté equivocado".

También te puede interesar: