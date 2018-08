Tita Marbez responde a las críticas sobre los restos de Cantinflas

Gran revuelo ha provocado la viuda de Mario Moreno en las redes sociales. Recientemente, Tita Marbez, heredera universal de los bienes de Cantinflas informó que sacaría los restos del famoso comediante de su tumba.

Afirmó a varios medios de comunicación que la acción la realizará bajo los requisitos que marca la ley.

“Cuando se mueven los restos llevaré a un notario para que de fe de lo que haré. Quiero que todo se haga en orden”, explicó Tita.

La viuda comentó que los restos de Cantinflas serán trasladados a un nicho que ella misma comprará para la familia.

Tita Marbez indicó que esto se llevará a cabo la primera quincena de agosto, y aclaró que los primeros restos que trasladará al nuevo nicho serán los de Mario Moreno Cantinflas y su difunto marido Mario Arturo Moreno Ivanova, pues los de Doña Valentina Ivanova, llevarán más tiempo ya que ella no está cremada.







La noticia ha provocado una serie de comentarios, a favor y en contra, pero que hicieron que la ahora viuda emitiera un mensaje a través de sus redes sociales.

"Los comentario agresivos y ofensivos en redes sociales, ni los leo. No estoy pidiendo opinión, no estoy haciendo campaña, mis decisiones están tomadas. No vivo sujeta a la aprobación y al juicio de los demás… para mi, es lo de menos si creen que pueden juzgar mis actos, pónganse mis zapatos un día".

Añadió, "todo el tema ha sido una gran responsabilidad y lo he manejado a mi mejor entender. Por algo Mario Moreno Ivanova confío en mi. Al que no le cuadre, le puede reclamar a él. Agradezco profundamente a mis tres hijos, su tolerancia, amor paciencia y comprensión… (Tita: te dije que… iba a pasar)".

Gracias! A post shared by Tita Marbez (@titamarbez) on Jul 31, 2018 at 7:46pm PDT

