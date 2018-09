Chantal Andere rompe el silencio después de la pelea con su marido

Durante la última ceremonia que encabezó Enrique Peña Nieto como presidente la atención estuvo presente en una de las invitadas en particular, en la actriz y amiga de Angélica Rivero, Chantal Andere.

Chantal iba a acompañada de su pareja, Enrique Rivero Lake, quienes fueron captados durante la transmisión en un momento poco amable, ya que se les vio peleando. Este fue el momento.

Pero a pesar de que en las imágenes se les ve forcejeando, Andere explicó la situación a través de sus redes sociales donde según dijo fue un coqueteo, negando que fue violentada.

"Gracias a todos por preocuparse, pero quiero aclarar que las imágenes que vieron ayer, fueron solo un juego coqueto entre mi marido y yo. Somos inmensamente felices y mi sonrisa lo demuestra. Yo jamás permitiría ningún tipo de violencia. Gracias y sigamos celebrando a nuestro México lindo y querido #VivaMéxico. Y los espero hoy en el #TeatroHidalgo con El beso de la mujer araña".

También hubo algunos presentes que los defendieron:

Yo estuve al lado de ellos y no pasó nada. Se llevan muy bien y se veían muy guapos. Fue un juego de pareja y no entiendo porqué lo exageran. @Chantalandere es toda y una dama y @eriverolake un caballero.

Y Enrique también respondió:

Con martillo, latigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estabamos jugando, solo que tu poca vision no te deja ver mas alla. Ve el video completo y luego opinas. Saludos

— Enrique Rivero Lake (@eriverolake) September 16, 2018