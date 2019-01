León Larregui explota contra sus seguidores y elimina su cuenta en Twitter

Luego de que las redes sociales se inundaran de imágenes por el reto #10YearChallenge, que consistía en mostrar una fotografía de hace 10 años y compararla con una de la actualidad, al parecer no todos tomaron a bien la hazaña.

León Larregui, vocalista de la banda de rock mexicana Zoé, se molestó con el reto porque un cibernauta publicó una imagen comparativa de él. En la instantánea aparece que un vagabundo sería el presente del mexicano.

La reacción del intérprete de Luna no se hizo esperar, quien resaltó que no le molestaba ser comparado con un homeless.

“Chavito fucking idiot… por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú… no me molesta me compares con un homeless, me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú…”, se lee en el mensaje.

Minutos después, Larregui cerró su cuenta de Twitter, sin embargo usuarios alcanzaron a capturar su mensaje, y ahora lo critican por "aventar la piedra y esconder la mano".