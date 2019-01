Guillermo del Toro busca guionistas para su próxima cinta sobre Pinocho

El director mexicano Guillermo del Toro está trabajando en la adaptación de la historia clásica de Pinocho, un nuevo proyecto para Netflix, por lo que el creador está buscando a artistas de storyboard.

La adaptación de la historia de Carlo Collodi (publicada por primera vez en 1883) estará situada en el ambiente represivo del fascismo creciente en la Italia de los años 30.

Se trata de una ambientación musical escrita en conjunto con Patrick McHale y codirigida por Mark Gustafson. El artista Guy Davis estará en la coproducción de diseño.

Además de Del Toro, The Jim Henson Company y ShadowMachine tendrán el papel de coproductores, mientras que Wooden Boy Productions será la compañía productora.

Cómo participar

Hace unos días Guy Davis, quien trabajó con Del Toro en la cinta La forma del agua, publicó en su cuenta de Twitter la convocatoria para integrarse a la cinta.

"PINOCCHIO de Guillermo del Toro está aceptando solicitudes de trabajo para artistas de storyboard a través del siguiente enlace. Para todas las presentaciones, sigan el proceso de solicitud de empleo que se detalla".

Davis compartió el link de Wooden Boy Productions en donde se establece el procedimiento para aplicar.

