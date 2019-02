Juliantina provoca un debate abierto en las redes sociales

En la televisión mexicana nació un romance que si­gue provocando una oleada de comentarios, porque no se trata del galán que se enamora de la protagonista, sino de la relación lésbica entre dos jóvenes a las que llaman Juliantina.

Julieta y Valentina son los nombres de los persona­jes interpretados por las actrices Bárbara López y Macarena Achaga, respectivamente, en la telenovela Amar a muerte, que se transmite por el canal Las Estre­llas de Televisa.

Durante la historia creció el amor entre las dos jóvenes, pero también la lucha social por los obs­táculos familiares y escolares, a los que se han enfren­tado. La pareja está dando tanto de qué hablar, que tiene un fandom internacio­nal, incluso existen cuentas dedicadas a su romance en Twitter e Instagram.

Al igual que ocurre con Ju­liantina, que suele colocarse en lo alto de las tendencias en Twitter, Aristemo es otra de las parejas preferidas de los televidentes en México.

“Estoy contenta de que la telenovela sea un boom. La ver­dad me siento muy contenta y afortunada, sobre todo por­que he platicado mucho que es cuestión de suerte, porque por mucho que sepamos qué tipo de personaje vamos a interpretar, muchas veces no sabemos hacia dónde está di­rigida la historia o en qué va a terminar.

"Tuvimos la fortuna Maca y yo de darle vida a una historia tan importante que es de amor gay, es un gran honor ayudar a tantas chavas con esta historia, a que se sien­tan identificadas y aliviadas”, compartió Bárbara López en entrevista con Publimetro.

Muchos rumores circulan por las redes sobre un spin-off de Juliantina o una segunda temporada de Amar a muerte, y la actriz mexicana respon­dió: “No creo que vaya a exis­tir un proyecto aparte. Las es­cenas que hemos grabado son las que hay, a lo mejor habían pensado cortar algunas, pero tal vez las dejen, pero por el momento… así se queda todo. No hay censura, porque están completas en las redes y en la página oficial de Amar a muer­te. Estaré grabando hasta el 3 de marzo”.

“Creo que ese es el tema, que mucha gente no quiere que salga en televisión, porque creen que sus hijos se van a con­fundir, y no es verdad. Nadie te va a obligar a cambiar los gustos”.

Amo JULIANTINA RESISTEN, nada describe mejor a una verdadera #juliantina que la que cree en el triunfo del amor 💕 https://t.co/dYYlqUXhfD — Barbara Lopez (@barbara_lopez21) February 13, 2019

La historia cuenta cómo una niña rica conoce a una joven pobre y encantadora. Ambas forjan una amistad po­derosa porque más allá de sus diferencias, ambas tienen sue­ños y metas en común, ade­más de que se complementan perfectamente.

“Descubrí que es amor, que es exactamente lo mismo que hacer una escena con un hom­bre. Siempre lo más importan­te son los besos, y es lo mismo cuando besas una mujer. Hay nervios, porque es una perso­na que no conoces; al final, es un trabajo, y ya estamos pre­paradas mentalmente”.

Bárbara López ha apren­dido mucho de su personaje de Julieta: “Aprendí a estar a favor, dar todo nuestro apoyo, porque es una minoría muy importante de personas que viven una vida de mucho do­lor y mucha represión”.







Publicidad







Contenidos incluyentes

La actriz habló sobre la impor­tancia de mostrar a las parejas gay en la pantalla.

“Todavía no se ha acepta­do del todo que las personas muestren una orientación que no sea la heterosexual. Al final el tema es muy simple, todo mundo tiene derecho a amar y a ser feliz libremente”.

Y añadió: “Es importante apoyar a personas que han sufrido por la represión en la escuela o en la familia. Hay muchas personas que han lle­gado al suicidio por este tema, es importante cuidar los cora­zones de todas las personas, abrir este tema y hablarlo”.

Creo que la lección de todo esto no es que tú estés o no de acuerdo con la identificación sexual de una persona, es el respeto que debe existir ante esto y dejar de dañar a más personas con la intolerancia y reprensión. — Barbara Lopez (@barbara_lopez21) January 28, 2019

Críticas y memes

Bárbara López afirmó que ha recibido pocos comentarios negativos en las redes sociales.

“Hay de repente algunos comentarios agresivos, pero te puedo decir que la mayoría han sido positivos y a favor. Creo que para que lleguen esos comen­tarios negativos, la gente tiene que pensárselo muchísimo, porque estamos hablando de un tema polémico. Todo el mundo tiene derecho a amar, sea cual sea la orientación sexual. En el momento en que aparezcan comentarios negativos, pues hay un gran filtro de personas que no van a permitir que ese mensaje llegue, y que van a defender ese derecho de amar.

"Creo que no me he sentido atacada en ningún momento, sino que he recibido muchos mensajes de amor. Hoy los memes están a la orden del día, lo importante es no tomárselos de manera personal, sólo hay que reírse”.

¿Que Pareja LGBTT Queres Que Este En Los #KCA2019 ?

Juliantina RT

Caché MG SEGUIRNOS PARA VALIDAR TU VOTO pic.twitter.com/PJh5FCSppq — Kidś Choice Awards 2019 (@KCA2019_) January 31, 2019

TE RECOMENDAMOS: