¡Cumple su sueño! Erika Zaba está embarazada y revela sus miedos

A través de sus redes sociales, Erika Zaba, integrante de OV7, anunció que está esperando a su primer bebé junto a su esposo, Francisco Oliveros. En la imagen que publicó se podía ver de fondo a la pareja, mientras en primer plano aparecía la ecografía de su bebé.

"Con una alegría infinita quiero compartir esta imagen para por fin poder gritar a los cuatro vientos que estamos bendecidos por esta vida que hoy crece en mi; no puedo más que agradecer a Dios y a la vida por tener el privilegio de vivir las sensaciones que hoy me llenan el corazón. Preparo mi mente y mi cuerpo para pronto recibir a este bebé que nos eligió para ser sus papás. El amor no tiene límites todo todo valió la pena. Gracias a todos por estar tan pendientes de mi; me hacen sentir muy amada. Hice un video para contarles todo lo que quiero compartirles porque por aquí , en un minuto era imposible", escribió la cantante junto a la imagen.

Ya en el video, Zaba explicó que cuenta con 12 semanas y que se esperó el tiempo reglamentario para dar a conocer la noticia, además de que contó los miedos que tuvo las primeras semanas durante el embarazo. Aquí las palabras de Erika.







