¿Tu seguro cubre daños por lluvias? Condusef alerta tras inundaciones históricas en México

Los automovilistas a actualizar sus pólizas para garantizar la protección de sus bienes

Un vehículo sumergido en una calle inundada (Foto: Referente) (Hwang Kwang-mo/AP)
Por Alejandro Granados

Tras el diluvio del pasado 10 de agosto, catalogado como la lluvia más intensa en la Ciudad de México desde 1952, las fuertes precipitaciones dejaron severas afectaciones: inundaciones, encharcamientos y daños en las líneas del Metro.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que las condiciones meteorológicas actuales en el país también pueden impactar gravemente la economía de los conductores, pues los deslaves y encharcamientos en muchas ocasiones provocan la pérdida total de los vehículos.

Inundaciones en CDMX.
Inundaciones en CDMX. Tras las intensas lluvias del domingo 10 de agosto, dos vehículos fueron arrastrados a la presa Mixcoac (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Aunque en 14 de las 32 entidades de la República Mexicana existe una legislación que obliga a los automovilistas a contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, muchos desconocen si su póliza cubre afectaciones por fenómenos naturales, como inundaciones.

La Condusef recordó que:

  • Cobertura Amplia: protege contra robo, choque y daños materiales ocasionados por fenómenos como huracanes, terremotos, inundaciones o incendios.
  • Cobertura Limitada: cubre robo total y responsabilidad civil, pero en muchos casos también incluye protección frente a inundaciones.
  • Responsabilidad Civil: no contempla daños materiales por fenómenos naturales.

La dependencia subrayó que, si un vehículo queda atrapado en una inundación, es vital no moverlo, ya que podría considerarse “agravación del riesgo” y anular la cobertura.

Afectaciones por la lluvia del 2 de junio 2025 en la CDMX
Afectaciones por la lluvia del 10 de agosto 2025 en la CDMX Foto: Especial

En cuanto a incidentes ocurridos dentro de estacionamientos, la “Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México” establece que estos deben contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza para cubrir daños a los vehículos de los usuarios, aunque no siempre incluyen afectaciones por inundación.

Recomendaciones clave de la Condusef

  1. Revisar el tipo de cobertura y confirmar si incluye daños por fenómenos naturales.
  2. Conservar el boleto del estacionamiento como registro oficial para reclamaciones.
  3. Solicitar aclaraciones inmediatas en caso de anomalías en el recibo.

La dependencia llamó a los automovilistas a actualizar sus pólizas para garantizar la protección de sus bienes frente a un panorama de lluvias intensas y fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.

