¿Deudas pendientes? 10 consejos prácticos para tener tus cuentas siempre al día

Las mujeres están menos endeudadas, con una proporción de 34.1%, que contrasta con la tasa de 38.7% de los hombres.

Mantener las deudas a raya es un anhelo para millones de personas en México, quienes destinan hasta más de 40% de su ingreso al pago de tarjetas de crédito y préstamos personales.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) reportó que más de un tercio de la población tiende algún tipo de adeudo y requiere hacer un esfuerzo para poner sus cuentas al día y evitar afecten sus finanzas.

Arrojó que, además de ser mejor pagadoras, las mujeres están menos endeudadas que los hombres, con una proporción de 34.1% del sector femenino, contra 38.7% de los hombres que arrastran cuentas por pagar.

¿Cómo mantengo mis deudas al día?

Para lograr un mejor manejo de tus finanzas personales y evitar las molestas deudas, la sociedad de información crediticia Circulo de Crédito te comparte 10 consejos: