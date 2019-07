Mauricio Clark admite que recayó en las drogas

En las últimas semanas Mauricio Clark ha causado polémica por sus fuertes declaraciones sobre la comunidad LGBT+ y por afirmar que él pudo "cambiar de orientación sexual". Pero en esta ocasión el exconductor de Televisa volvió a causar controversia al admitir que recayó en las drogas luego de varios años en rehabilitación.

La agencia Kadri Paparazzi publicó un audio en el que se escucha a Mauricio Clark afirmando que volvió a consumir drogas pero pide que no se publiquen las imágenes en las que se le ve recayendo en las adicciones.

"Ayúdame a decir nada más que fue un tropezó cabrón y qué fueron estos días… (Estoy) con ganas de matarme, a ese grado, insisto no es fácil, las personas juzgan y etiquetan, para conocer a una persona basta conocer su pasado y que te pongas 5 minutos en sus zapatos", dijo Mauricio Clark.

Además, en el audio también destaca que para compara las drogas usó el dinero de las conferencias que ofrece en las que cuenta sobre cómo dejó las drogas y la homosexualidad. "Me duele gastarme el dinero que Cristo me da en esto", dijo.

De acuerdo con Kadri Paparazzi, la llamada ocurrió después de Semana Santa y su recaída duró cuatro días.

Por esta razón, Mauricio Clark publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que afirma que sí recayó en las drogas. Además destacó que ya perdonó a Carlos, fotógrafo que difundió el audio de su llamada.

En un momento de debilidad, q no justifico sino hago frente con valentía y dignidad, es de humanos tropezar y más aún cuando existen de por medio tantos ataques y amenazas de muerte.

En diversas ocasiones Mauricio Clark ha utilizado sus redes sociales para hacer duras críticas sobre la comunidad LGBT+, en donde afirma que es un mundo lleno de drogas y sexo. Sin embargo, diversos famosos e incluso especialistas destacaron que no se debe generalizar ni fomentar el discurso de odio como lo está haciendo el exconductor de Televisa.

A los que atacan diciendo que ya se me fundió el cerebro, bajita la mano me da gusto saber que estoy aportando algo en sus vidas.

Si no quieren dejar la vida gay es su rollo, pero por fa si no quieren acabar como yo, no consuman drogas porque en el ambiente homosexual ABUNDAN.🙏🏻

— Mauricio Clark 🇲🇽🇺🇸 (@clarketo) June 27, 2019