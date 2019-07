“Con El Rey León me enfrenté a un mundo completamente digital”: Jon Favreau

A 25 años del estreno de la película animada El Rey León, llega a la pantalla grande una nueva adaptación en live-action de la historia de Simba, la cual promete ser una de las cintas más impactantes de Disney en los últimos años, pues está revolucionando la animación digital con la creación de tecnología más realista.

También te puede interesar:

“El reto de El Rey León fue hacer una película que cumpliera las expectativas de la gente” mencionó Jon Favreau.

¿Cuáles fueron los grandes retos de hacer esta película?

Hubo muchos desafíos pero sin duda el primero fue hacer una película que cumpliera con las expectativas de la gente, principalmente de los que amaron la original. Pero queríamos hacer algo diferente, fresco, renovado y que también fuera familiar. Por eso usamos toda la tecnología y todas las herramientas para lograr ese objetivo.

¿Hacer el Libro de la Selva te ayudó o influyó en ti para hacer El Rey León?

Aprendí muchísimo trabajando en El Libro de la Selva, aprendí sobre animación, sobre las imágenes generadas por computadora; ese tipo de tecnologías también las que aprendí a usar trabajando en películas como Iron Man. Pero en esta ocasión con El Rey León me enfrenté a un mundo completamente digital, porque en el Libro de la selva al menos había un humano, y con esta cinta no, estaba trabajando en un ambiente completamente diferente porque no tenía nada real que fotografiar todo era generado por computadora.

¿Qué tecnología utilizaron para hacer esta cinta?

Buscamos muchas formas de hacer pero principalmente hicimos realidad virtual en donde nosotros podríamos adentramos también, parecido a un juego pero el que debíamos modificar constantemente los códigos. Fue algo muy diferente a lo que había hecho antes pero, bueno, aprendí demasiado.

¿Fue difícil mostrar a los animales con emociones humanas?

Definitivamente fue una de las partes más complicadas de hacer esta esta película porque, claro, sería muy divertido ver a un león sonriendo; sin embargo yo recuerdo películas como Babe, el puerquito valiente en la que los animales no tienen precisamente expresiones humanas y también recordaba diversos documentales de animales que eran muy emotivos principalmente por la música, entonces me di cuenta que la música es la que haría la diferencia en esta película.

¿Recuerdas la primera vez que viste El Rey León?

Cuando se estrenó El Rey León yo vivía en Los Ángeles y tenía 27 años, entonces ya no era un niño, desafortunadamente no crecí con la generación que hoy en día ama las películas de Disney pero mis hijos crecieron con esta película y sé que muchas generaciones también, entonces es una gran responsabilidad para mí respetar el legado de esta historia que fue tan exitosa en su momento.

¿Cómo fue adaptar la música y la animación?

En ese sentido no fue tan complicado porque grabamos la música para después adaptarla y el conjunto de todo eso hace que la historia cobre vida. Recuerdo cuando presentamos un parte de la canción el Ciclo sin fin en la convención D23 de Disney de 2017 y mostramos tomas que no eran de gran calidad de la película porque era muy pronto para la audiencia, sin embrago fue un momento increíblemente emocional para los asistentes principalmente por la música.

El rey león tiene mensajes profundos pero ¿para ti cuál es el principal mensaje de la película?

Creo que el principal mensaje de esta película es responsabilizarte y crecer, pero principalmente hacerte responsable del Ciclo de la vida que todos compartimos en este planeta y en las generaciones futuras.

¿Crees que actualmente la animación en el cine está creciendo?

Claro, la animación se está volviendo más relevante y se transmite fácilmente de cultura a cultura porque las películas no solo se hacen para México o Estados Unidos, se hacen para todo el mundo. Con todas la innovaciones que existen actualmente, las imágenes se vuelven más y más reales, entonces creo que es un momento muy emocionante para la animación.

¿Quién es tu personaje favorito de El Rey León?

Me gusta Mufasa es el que prefiero principalmente porque me identifico mucho con él y cómo se preocupa por su hijo, lo que siente como papá y tiene que darle lecciones pero sabe que no lo puede controlar.

¿Qué fue lo que más disfrutaste de hacer esta película?

Mi parte favorita de hacer películas siempre es el final, ver las reacciones del público, ver como la gente se emociona por lo que hacemos, cuando se ríen o cuando se conmueven, es la recompensa más grande del trabajo de muchas personas porque eso quiere decir que la gente valora lo que hacemos.

En datos

966 millones de dólares fue lo que recaudó el live-action El libro de la Selva en 2016.

Estreno y más sobre Jon Favreau

La nueva adaptación de El Rey León en live-action llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 19 de julio.

Jon Favreau produjo películas como The Avengers, El lobo de Wall Street, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming.