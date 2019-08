¡Sin boda y sin dinero! Dulce María fue víctima de estafa

Mal y de malas, Dulce María estaba muy entusiasmado por su enlace matrimonial con el productor Francisco Álvarez, sin embargo su boda podría no realizarse, o al menos no tan pronto como lo imaginaba.

En entrevista con Adela Micha en el programa La Saga, la cantante confesó que tuvo un contratiempo con el lugar donde se realizaría la ceremonia.

“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán, Rincón Meztitla, y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero porque no pudimos hacerla ahí pues resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos, no cuentan con el papel que los acredite. Entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha”, platicó Dulce María.

Y agregó, "no fueron claros y ya que se les dijo: ´Oye, danos el pago´, nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y nos bloquearon del teléfono"…Entonces no tenemos fecha, no tenemos lugar gracias a esta gente que nos bloqueó el teléfono, imagínate que poca, entonces no tengo nada".

Debido a esta mala experiencia la también actriz está otros lugares, y aseguró que sí se casará.ç











