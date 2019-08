Paulina Peña habla sobre boda de Peña Nieto y Tania Ruiz

El romance entre Tania Ruiz y el ex presidente, Enrique Peña Nieto ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Pero en esta ocasión, quien sorprendió al hablar de esta relación fue la hija de Peña Nieto, Paulina Peña quien rompió el silencio sobre el nuevo amor de su padre.

La hija de ex mandatario por fin habló sobre la relación de su padre con la modelo originaria de San Luis Potosí y confesó cómo es su relación con ella. "Nos cae muy bien la verdad, nos cae muy bien y respetamos 100% la relación y lo que nos importa es que él esté feliz", dijo Paulina Peña ante las cámaras del programa "Sale el Sol".

Además, Paulina Peña destacó que se escribe con la hija de Tania Ruiz llamada Carlota pero prefirió no hablar de ella porque es menor de edad. "La verdad yo no la he convivido, ni nada pero sé de ella y nos escribimos pero no he tenido la oportunidad de conocerla", mencionó.

Pero cuando se le preguntó sobre la boda de su padre con Tania Ruiz se limitó a decir que era decisión de la pareja. "Lo que él quiera, yo no puedo decir nada, acaba de salir de una relación de hace mucho tiempo y se está dando sus tiempos pero no sé, no estoy en contra ni a favor, lo que él quiera y se le va a respetar", afirmó.

También reveló que mantiene contacto con Angélica Rivera y sus hijas y afirmó que le gustaría que Rivera regrese a la televisión. "Hay mucho respeto, hay cariño, fueron mi familia por muchos años a mis hermanas las adoro y nos llevamos muy muy bien", indicó.

