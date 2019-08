Gerardo Bazúa exhibe a Paulina Rubio por prohibirle ver a su hijo

Paulina Rubio sigue causando polémica pero en esta ocasión por las declaraciones que hizo su ex pareja Gerardo Bazúa, quien afirmó que la cantante no le deja ver a su hijo Eros.

Gerardo Bazúa publicó un video en redes sociales mostrando que la intérprete de canciones como "El último adiós", "Ni una sola palabra", "Yo no soy esa mujer" le impide la entrada a su casa para poder ver a su hijo.

"Estoy intentando ver a mi hijo después de que no me contesta ningún e-mail, vamos a ver si me contesta en esta casa". Por lo que Bazúa tocó el timbre y habló con una empleada de Rubio, quien le dijo que Eros estaba en su siesta.

Tras casi seis años de relación Gerardo Bazúa y Paulina Rubio anunciaron su separación en septiembre del año pasado, pero fue Bazúa quien comentó a diversos medios de comunicación que esperaba llegar a un acuerdo con Paulina para poder ver a su hijo Eros, quien actualmente tiene tres años de edad.

Eros es el segundo hijo de Paulina Rubio y hace unos días vimos que la mexicana publicó una fotografía paseando con su familia.

