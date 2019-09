Laura Bozzo recibe propuesta para lanzarse a la presidencia de Perú

Laura Bozzo está analizando la propuesta de un partido político para convertirse en la candidata a la presidencia de Perú, país donde nació.

En una entrevista al medio Infobae, la conductora de televisión explicó cuáles son los pros y contras detrás de la propuesta.

La también empresaria mantuvo en secreto el nombre del partido detrás de la invitación, sin embargo, explico que todo se originó en Perú hace un par de meses, cuando en un programa de televisión le preguntaron si sería candidata a la presidencia.

"Yo dije que si quisiera podría serlo, porque soy doctora en Derecho, en Ciencias Políticas, siempre he estado con la gente, siempre me he dedicado a ayudar y ¿por qué no? Eso fue todo", dijo.

Fue entonces cuando un partido político se acercó a gente cercana a la peruana e incluso le enviaron sus bases y otros documentos relacionados con su organización. "Dije que lo iba a pensar, y este fin de semana vinieron de Perú a México para hacerme la invitación".

De entrada, Bozzo dijo que aceptaría ser candidata si supiera que puede hacer un cambio por su país, no obstante, existen algunos factores que la detienen a tomar una decisión.

"Cada vez que yo he tenido que ver con cuestiones de tipo político he terminado mal", aseguró Laura, quien tuvo algunos problemas en la época de Fujimori y Montesinos en la década de los 90, así como un arresto domiciliario de tres años por haber mostrado el caso de la hija no reconocida del ex presidente Toledo.

El factor de mayor peso para que Laura no acepte la propuesta es la postura de sus hijas Alejandra y Victoria. "Mis hijas casi se mueren. Me dijeron que de ninguna manera me lo iban a permitir, que ellas ya habían sufrido bastante, para las dos fue muy duro. Si bien en un principio dije 'qué maravilla' no las voy a someter a más. Están totalmente en contra", añadió.

Otra razón por la que Laura está analizando su decisión es su trabajo en México y Estados Unidos, pues por ahora prepara proyectos para Televisa y Univisión.

"Estoy trabajando en Televisa y Univision, y dejar todo eso implicaría pensarlo lo suficientemente bien, porque aquí yo ya tengo de alguna manera mi trabajo, la gente me ama, me respeta, es bastante complicado tomar una decisión de esa magnitud”.

Por lo que se encuentra en un momento “de no saber exactamente lo que debo hacer. Amo a mi país y siento que si pudiera hacer algo para eliminar a los corruptos daría penas muy radicales. Mi decisión final no la he tomado todavía. Vamos a ver qué es toque pasa. Lo que Dios quiera, en eso termina, lo que tenga preparado para mí”, finalizó.

