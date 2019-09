Verónica Castro pone alto a Yolanda Andrade: no soy lesbiana

Durante varias semanas la presentadora Yolanda Andrade dio pistas sobre la identidad de la mujer con la aseguró contrajo matrimonio hace 20 años en Ámsterdam.

Sin embargo, fue hasta este martes en una entrevista al comunicador Jorge Poza donde Andrade dio a conocer que Verónica Castro era nada más y nada menos que la famosa con la que compartió algún momento de su vida.

Un día después de que la presentadora de Consecuencias con Joe retó a Verónica a desmentirla, la legendaria actriz de telenovelas decidió ponerle un alto, y en una entrevista radiofónica con el programa Todo para la mujer, rechazó haberse casado con la que fue su amiga.

"Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma, es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos (al referirse a su época de alcoholismo). Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento", dijo Verónica.

La también cantante enfatizó que nunca se ha casado, que no es lesbiana y que aunque no se enoja por dicho tema, sí le parece una falta de respeto.

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó.

Verónica confirmó que se puso en contacto con Yolanda para pedirle que dejara de decir que ella fue su esposa. "Quise mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero. Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva. Lo único que quise para ella fue ayudarla, y ella sabe que todo lo que estaba en mis manos, lo hice”, recordando que la apoyó durante la época en la que Andrade era alcohólica.

Verónica Castro confesó que la salud de su madre no es la mejor, por lo que insistió en que ahora no es el momento para enfocarse en el escándalo provocado por su supuesta relación homosexual.

"Dejo de reírme de una estupidez, es como fastidioso, ¿sabes? Mi mamá está en cama, está viendo la televisión y es bastante desagradable escucharla (a Yolanda) decir todo lo que dice. Es como si de repente te sacaran los trapitos de hace 20 o 40 años de tu vida, yo no estoy vendiendo mi vida ni me interesa venderla".

