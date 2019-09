Horacio Pancheri rompe el silencio sobre su video íntimo

Sin duda el actor Horacio Pancheri es uno de los famosos que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, primero por revelar su romance con Marimar Vega y después por la filtración de un video íntimo en el que no deja nada a la imaginación, el cual circuló por redes sociales.

Por esta razón, el actor de 36 años de edad rompió el silencio sobre dicho video y confesó que son cosas que pasan en la vida. "Son cosas que pasan, ustedes también lo hicieron seguramente, pasa que no les filtraron como a mí la información. A todos nos pasa, no me justifico, violaron mi teléfono", mencionó Pancheri al programa "Hoy".

Sin embargo, hace unas semanas la revista TVNotas publicó que Marimar Vega estaba furiosa con Horacio Pancheri por el video en el que el actor se grabó masturbándose, pues no era para ella. Por lo que diversos medios de comunicación le preguntaron para quién era y esto fue lo que respondió.

Además dijo no sabe quién filtró dicho video, pero si se entera procederá legalmente. "Obviamente a nadie le gusta aparecer en este tipo de cosas (…) Es una lección para tener más cuidado con el teléfono, con lo que se manda, con las redes sociales", dijo el actor, quien actualmente forma parte del elenco de la serie "El juego de las llaves".

