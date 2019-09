Yolanda Andrade se burla de declaraciones de Verónica Castro

Todo parece indicar que los dimes y diretes entre Yolanda Andrade y Verónica Castro no tendrán fin, al menos no pronto.

Luego de que la conductora del programa Consecuencias con Joe asegurara hace unos meses que contrajo matrimonio hace 20 años con una famosa y hasta hace unos días diera a entender a Javier Poza que efectivamente se trataba de Verónica Castro, la actriz salió a desmentir los rumores.

La conductora destacó que no fue fácil dar a conocer su orientación sexual / Instagram

"Ah, claro que me casé. Sí, Javier, como no hay divorcio todavía, no sé si sigo casada. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces. Estábamos en ese momento, en ese amor, sí pasó. Nos casamos en Ámsterdam, fue muy bonito. No te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas”, aseveró la presentadora.

Ante tales revelaciones, Castro dijo al programa Todo para la mujer, liderado por Maxine Woodside, que no contrajo nupcias con los progenitores de sus hijos, por lo que menos lo haría con Yolanda.

Finalmente, la conductora, irónica, publicó en sus historias de Instagram una captura de pantalla de una nota que detallaba la reacción de Verónica, poniendo de fondo la canción de Castro, Rosa Salvaje y varios stickers que aludían a que la cantante estaba mintiendo sobre la relación que mantuvieron hace años.