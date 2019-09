J Balvin revela que padece importante problema de salud

J Balvin es uno de las artistas de música urbana que más éxito tiene hoy en día con temas como "X", "Ahora", "Ginza", entre otros que lo han colocado en los primeros lugares de popularidad. Sin embargo, el colombiano dio a conocer que padece un importante problema de salud.

Por medio de su cuenta de Instagram, J Balvin publicó un video en donde abre su corazón y confiesa que padece trastorno de ansiedad generalizada, por lo que explicó que las personas que sufren de este padecimiento deben buscar ayuda profesional.

"Buenos días , buenos días , buenos días !! Ansiedad ? A mi me pasa , les ha pasado ? O no saben que es ? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. BUSQUEN AYUDA PROFESIONAL , LOS PSIQUIATRAS NO SON PA LOCOS , MAS LOCOS NO SALIR DE ESTO.", escribió J Balvin.

