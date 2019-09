Mara Patricia Castañeda habla del 'extraño palpitar' llamado instinto materno

Al igual que Julieta, la protagonista de su novela "Un extraño palpitar", Mara Patricia Castañeda también es una periodista que, en un momento en su vida, decide convertirse en madre.

Aunque no cuenta con una pareja, la mujer busca la ayuda de un especialista en maternidad asistida y es ahí donde conoce el "mercado" de óvulos, esperma y vientres de alquiler. Confrontada con cuestionamientos personales, morales y emocionales, Julieta pone los aspectos de su vida en una balanza antes de tomar la última decisión.

"Comencé a escribir el libro hace muchos años pero iba sobre otra historia. Conforme fue pasando el tiempo, me encuentro con la sorpresa de que no puedo ser madre por vía natural y me puse a investigar a ver de qué manera podían hacerme ovular", relató la comunicadora especialista en espectáculos en entrevista con Publimetro.

El libro"Un extraño palpitar" está basado en la experiencia personal de Mara Patricia Castañeda. Pero además, aprovecha la libertad creativa que le brinda el género de la novela para apropiarse del relato de otras mujeres para retratar lo complicada que puede ser la maternidad, antes incluso de concebir.

El texto se acerca a conceptos como la reserva ovárica, el reloj biológico, los vientre subrogados, la congelación de embriones, los procesos de adopción y otros tantos a los que parejas y mujeres se tienen que familiarizar cuando buscan tener un hijo por otros medios que no sean el embarazo natural.

"Julieta tiene una historia, yo tengo otra. Nos parecemos mucho porque siempre como los compositores tomas experiencias de lo que escuchas o de lo que ves para poder escribir una canción o para poder escribir todas estas historias que son desafortunadamente ciertas", adelantó.

Mara Patricia Castañeda, la entrevistadora entrevistada

En la entrevista, además, Mara Patricia nos habla de su trayectoria como periodista de espectáculos, de los más de 30 años que tiene laborando en Televisa y del peso que tienen en la actualidad las mujeres en la empresa de Emilio Azcárraga Jean, donde personalidades como Paola Rojas, Danielle Dithurbide, Denise Maerker y Karla Iberia Sánchez son titulares de los principales espacios informativos.

También nos dio su versión acerca de la leyenda urbana entorno al "Catálogo" que supuestamente circula entre ejecutivos y anunciantes de San Ángel.