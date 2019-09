Ganadores de los Premios Emmy 2019

La 71 edición de los Premios Emmy se lleva a cabo en Los Ángeles, California, donde se reconocen a las mejores series de la televisión y del streaming. Entre las más nominadas de este año se encontraban Game of Thrones con 32 nominaciones; le sigue The Marvelous Mrs. Maisel con 20 y Barry con 17.

Los ganadores

Tony Shalhoub se llevó Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia por The Marvelous Mrs. Maisel, mientras que su compañera de serie Alex Borstein se hizo acreedora al mismo premio en la rama femenil.

Mejor reality fue para RuPaul's Drag Race y Film de televisión fue para Black Mirror: Bandersnatch de Netflix.

En el sector miniserie Patricia Arquette ganó Mejor Actriz de Reparto por The Act! y en la categoría del actor se lo llevó Ben Whishaw por su interpretación como Norman en Very English Scandal!.

Jharrel Jerome se llevó Mejor Actor de Miniserie o Telefilm" por When They See Us!, en las mujeres fue para Michelle Williams por Fosse/Verdon. Chernobyl obtuvo Mejor Dirección Mejor Guión y Mejor Miniserie.

Mejor actor de reparto en serie cómica

Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor actriz de reparto en serie cómica

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor guión de comedia

"Fleabag"

Mejor dirección de serie de comedia

"Fleabag"

Mejor actor de comedia

Bill Hader ("Barry")

Mejor actriz de comedia

Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Mejor programa de competencia

"Rupaul"

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película

Patricia Arquette ("The Act")

Mejor dirección de serie limitada

Johan Renck ("Chernobyl")

Mejor actor de reparto en serie limitada o película

Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Mejor guión de serie limitada o película

"Chernobyl"

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV

Jharrel Jerome ("When They See Us")

Mejor película para TV

"Bandersnatch / Black Mirror"

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV

Michelle Williams

Mejor serie de edición limitada

"Chernobyl" (HBO)

Mejor programa de sketches

"Saturday Night Live" (NBC)

