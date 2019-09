María León y Carlos Ferro son captados besándose en un bar

View this post on Instagram

#EsViernesYElCuerpoLosabe Han sido un par de semanas increíbles, de muchos regalos y de muchos ensayos de Chicago. Después de semanas de mucha técnica quise regalarle a mi cuerpo un respiro de soltura antes de regresar al ensayo. Amo con toda mi alma el proceso que estoy viviendo, pero para recargar energía también me gusta alimentar a mi espíritu guapachoso… Date todas las chances y respiros del mundo, escucha a tu cuerpo y a tu corazón, estos nunca se equivocan. 😘❤️✨