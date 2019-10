Revelan "verdadera" fecha en que murió José José

Aunque se dijo que el cantante José José murió el pasado 28 de septiembre a los 71 años debido a las complicaciones del cáncer de páncreas que padecía desde 2017, un supuesto amigo de la familia Sosa reveló a la revista TV Notas que El Príncipe de la canción falleció días antes, el jueves 26 de septiembre.

De acuerdo con el informante, los hijos mayores del intérprete de 40 y 20, Marysol y José Joel se enteraron de la muerte del cantante durante la fiesta de cumpleaños de la hija de la cantautora. “Por ahí de las 12 del día Pepito recibió una llamada de Sarita, fueron como dos o tres veces que le marcó, y ya cuando contestó le dio la mala noticia. Les fue muy complicado conseguir vuelo y salieron hasta el domingo a las 7 de la mañana. Llegaron a Miami como 11:30 de la mañana y se fueron a un departamento que les prestaron para cambiarse para después ir a la funeraria Caballero Rivero Westchester donde supuestamente iba estar el cuerpo, porque Sarita hizo todo el numerito para despistar”.

El informante aseguró que Sarita fue quien le reveló que José José falleció el 26 de septiembre y que no dijo nada hasta que tuviera las cosas bajo control.

“Soy muy amigo de Sarita y sé por ella misma que su padre falleció el jueves 26 de septiembre. Sarita es maquiavélica y tenía todo bajo control, menos la demanda de sus hermanos que interpusieron hace días, y ésta ahora afectaría su contrato con Telemundo”.

No obstante, los hermanos Sosa siguen buscando el cuerpo de su papá. "Aunque José Joel y Marysol hicieron un trámite para reclamar el cuerpo o saber qué pasó con él, si ella ya lo cremó, pues no va a pasar nada, porque está protegida por las leyes de Estados Unidos. Ellos en México habían tramitado por ahí del 17 de septiembre una denuncia para exigir que su hermana los dejara verlo, porque ya había pasado más de un año desde que se lo llevó y que no lo veían, y ahora hicieron hasta lo imposible por encontrar el cuerpo de José José, incluso querían que una autoridad impidiera la cremación del cuerpo, pero también como cayó en fin de semana, los juzgados no abren y todo eso dificulto más las cosas”.