Acusan a Sergio Mayer de cobrar regalías por canciones de José José

Luego de que el periodista Javier Ceriani afirmara en el programa De primera mano, que conduce Gustavo Adolfo Infante, que Sergio Mayer cobraba, a través de una empresa, las regalías por las canciones de José José; ahora el diputado se defiende y califica las acusaciones como “sin sentido”.

"No tengo interés en responder ese tipo de cosas, estoy muy ocupado como para perder el tiempo en eso. No tiene ningún sentido meterme en esos temas, creo que hay cosas mucho más importantes", dijo Mayer ante las cámaras del programa Ventaneando.

Asimismo, Mayer pidió que dejaran El Príncipe de la Canción descansar en paz: "Van las cosas muy bien, no entiendo por qué desviar la atención con un tema tan absurdo, tan estúpido".

El periodista Javier Ceriani reveló la tarde del jueves que una compañía a nombre de Sergio Mayer cobraba las regalías que el cantante, fallecido el pasado 28 de septiembre, generaba en YouTube, mismas que habrían ascendido a 10 y 15 mil dólares (de 196 mil a 294 mil pesos).

"Uno de los grandes momentos de estrés que tuvo en su vida (José José), fue cuando él estaba muy angustiado de dinero. Reunió a sus amigos en una reunión íntima y dijo '¡Ayúdenme! Me dicen que en las redes sociales se gana dinero y yo sólo gano 300 o 400 dólares. ¿Dónde está la plata?"", dijo Ceriani.

"Yo no estoy culpando a Sergio, estoy diciéndole a Sergio que él sabe a quién le daba el dinero, si realmente es cierto que Morena, su compañía, estaba recaudando estas regalías de YouTube", agregó.

Además, el periodista dijo que la compañía tiene nexos con Monique, media hermana mayor de Sarita Sosa, por parte de su madre.

Más acusaciones

Ésta no es la primera vez que el diputado es señalado por una presunta estafa contra el intérprete de El Triste.

En 2015, en un programa de espectáculos de Telemundo se difundió que el artista emprendería acciones legales contra Sergio Mayer por el incumplimiento de pago de regalías.

Ante la ola de rumores, Mayer dijo entonces que José José y él se encontraban en buenos términos. “Es un tema que él y yo tenemos, y que él y yo platicamos y no tenemos que aclarar con nadie, de nada. Perdón, no tengo nada qué platicar. Mis negocios, las cosas que yo haga no tengo que aclararlas con nadie”, dijo en ese entonces.

“Él no me ha exigido nada, no tiene nada que ver. Él simplemente me dijo: ‘hay unas personas que te quieren hacer daño’, se están metiendo en algo que él y yo tenemos”, mencionó.