María León niega tener romance con Carlos Ferro

Tras los rumores de que María León mantiene un romance con el actor Carlos Ferro, ella confesó que actualmente está soltera "pero no sola" y afirmó que le gustaría tener más tiempo para el amor pero actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos teatrales y musicales.

Te puede interesar:

“Me encantaría tener más tiempo para el amor y el romance. Tengo muchos amigos, salgo, estoy soltera pero no sola, entonces por ahora es muy complicado, ensayo desde las 10 de la mañana a 10 de la noche y es complicado satisfacer una cuestión amorosa pero estoy muy bien, soltera, tranquila, no me falta esa parte”, aseguró.

Expone la pasión femenina en sus letras

María León afirmó que se encuentra en uno de los momentos más intensos de su vida, pues además de personificar a Roxie Hart en el musical Chicago también estrenó su nuevo sencillo Locos, conformado por ritmos pop urbanos, con el que busca romper tabúes sobre la sexualidad pero desde el punto de vista femenino.

“Para mí era muy importante plasmarlo de esta manera tan contundente porque no solamente es retratar la libertad que tenemos los seres humanos sino por la liberad de género, del deseo sexual a partir del punto de vista femenino porque en esta vorágine de canciones que existen del urbano o pop está plasmada claramente la postura masculina de la sexualidad, pero ahora que estoy en este camino sola tengo la responsabilidad de decir ‘oye a las mujeres también nos gusta hacer el amor’, también vivimos nuestra sexualidad y eso no nos demerita, esa posibilidad que tenemos las mujeres de ser todo: sexuales, inteligentes, exitosas, poderosas”, explicó la tapatía de 33 años de edad.

Además destacó que es un tema que muestra la libertad de la mujer tras una ruptura amorosa. “Las mujeres necesitamos levantar esa autoestima fracturada, de salir con las amigas a tomar, de tener estos encuentros no trascendentes con personas, experimentar, todos nos hemos visto en ese momento de descontrol, el cual nos ayuda a tocar fondo o crear catarsis para darnos cuenta del aprendizaje que hemos tenido y son etapas que no nos podemos saltar para aprender”, comentó.

Pide más compositoras

María León señaló que hoy en día hay más mujeres conquistando diversos géneros musicales que antes era dominados por los hombres como el urbano; sin embargo mencionó que hacen falta más compositoras que muestren el sentir de las mujeres.

“Necesitamos más exponentes pero también más compositoras porque hay muchas mujeres del género urbano que cantan canciones escritas por hombres y te das cuenta en las letras. Para mí es importante dentro del alcance que yo tengo y las posibilidades que tengo como autora de plasmarlo en mis canciones pero desde el punto de vista femenino, hablar de la sexualidad, a lo mejor a ellos les gusta de una manera pero a nosotras de otra y musicalmente pasa lo mismo”, expresó.

El video de Locos

El videoclip de la canción Locos es dirigido por Fausto Terán y es protagonizado por los actores Carlos Ferro, Regina Blandón y María León quienes buscan retratar la manera en que el deseo ayuda a salir de la depresión.

También puedes ver: