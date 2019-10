Tania Ruiz revela detalles íntimos de su relación con Peña Nieto

View this post on Instagram

Todo lo que inviertas en ti te hará crecer, te hará cuidar tu belleza interior, te va ayudar a mejorar tu vida, tu mundo, tu presente. Cuando fuiste valiente💪 la última vez? Brilla siendo quien eres💥! Da un paso adelante 🏃‍♀️🏃🏻‍♂️y haz de cada día el día más valiente de tu vida. No tengas dos vidas y lo digo porque la vida empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. No la desperdicies jamás viviendo lo que no quieres. Lo más importante de todo es que al final digamos viví como quería y No Hay mas💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼. @mercimx