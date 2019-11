Guaynaa explica el origen de ¡mamarre, mamarre!

La canción Rebota se ha convertido en uno de los temas más populares del género urbano en los últimos meses, principalmente por su peculiar ritmo y por el extraño grito ¡mamarre, mamarre! por el cual se hizo viral en redes sociales. En entrevista con Publimetro, Guaynaa quien es creador de este éxito explicó cómo surgió esta canción.

“Para crear Rebota, yo identifiqué una necesidad en el género urbano y dije ‘aquí hace falta un perreo’ y se lo envié al productor y él me lo envió con las voces de mamarre, palabra que salió de una película jamaiquina, donde sale un personaje diciendo mamarre y lo hice yo con mi voz, después escribí el tema en 20 minutos y lo grabé. Lo soltamos y se hizo muy viral”, mencionó Guaynaa, quien también reveló que su sobrenombre es la forma coloquial de llamar a las personas de clase alta el Puerto Rico.

Asimismo, el boricua confesó que aún no puede creer el éxito de su canción. “Todavía no me lo puedo creer y menos en México porque nunca imaginé que mi talento iba a llegar a otra tierra de esta forma y tan rápido. Este país me ha dado una oportunidad bien grande y estoy muy agradecido. Yo siempre lo digo en los shows, lo que hizo Colombia con Nicky Jam, lo está haciendo México conmigo (…) Puerto Rico fue el que me puso en el mapa pero sin duda México me ha acogido muy bien”, destacó Jean Carlos Santiago, nombre real del cantante.

Guaynaa también dio a conocer que integrarse en el mundo de la música no fue coincidencia, pues su abuelo y su padre era músicos de trova. “Mi familia fue mi principal fuente de inspiración para que yo me integrara al mundo de la música, en las fiestas familiares se la pasaban cantando y tocando instrumentos típicos puertorriqueños como el cuadro y las maracas, entonces desde ese momento la música me llegó y siempre ha sido parte de tu vida”, comentó.

Guaynaa afirmó que siempre ha apostado porque su música puede dejar un mensaje en la sociedad, por lo que hace tres años creó su primer éxito llamado María Freestyle, en el que habla sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas que dejó el huracán María en Puerto Rico.

“Empecé haciendo crítica social con María Freestyle, que fue cuando nos pasó el huracán por encima e hice un desahogo, entonces la gente se identificó y fue así que yo cree mi fanpage, antes de que saliera Rebota, ya tenía mis seguidores”, afirmó.

El cantante también formó parte de las manifestaciones en contra del ex gobernado, Ricky Rosselló por sus mensajes homofóbicos y aseguró que con dichas acciones los puertorriqueños le dieron un mensaje al mundo.

“Tengo libertada de expresión y no es que yo quiera ser el próximo presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Puerto Rico pero defiendo lo mío, igual que Bad Bunny, igual que Ricky Martin, igual que René. Pienso que hicimos una buena labor y le mandamos un mensaje al mundo de que cuando todos no unimos grandes pasan”, señaló.

“Es importante que la música hagamos nos una, somos un país, una Latinoamérica, una raza humana y se trata de defender nuestros intereses y nuestros derechos”, mencionó Guaynaa.

Guaynaa en el Flow Fest

El cantante puertorriqueño será parte del Flow Fest, el cual se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también se presentarán J Balvin, Ozuna, Anuel AA, entre otros.

