'La máscara es una extensión que me da libertad': Alex Montiel

Alejandro Montiel Rodríguez, conocido en Internet como Escorpión Dorado, comenzó su carrera por la necesidad de generar contenido que a través de otros canales tradicionales como la televisión o la radio jamás hubiera podido hacer, ese con un humor negro y capcioso que ha revolucionado la manera de generar comedia en México.

A 10 años de distancia, el youtuber tiene cuatro canales de videos: El Escorpión Dorado, Peluche en el estuche, La Lata y Esto es combo; además, ha participado en diversos programas de televisión y se ha presentado en distintos escenarios de la República mexicana con sus shows de comedia.



En entrevista con Publimetro, el comediante habla de su trayectoria, misma que refleja en un documental donde participan algunas figuras de la televisión mexicana como Adela Micha y Rafael Sarmiento, así como actores que han salido en sus videos: Eugenio Derbez y Lalo España; y que estrenó en su canal de YouTube. Además, adelantó que próximamente se convertirá en una personaje animado.

¿Cómo han sido estos 10 años de haber creado al Escorpión Dorado?

"Ha sido muy aleccionador. He valorado muchísimo todo este tiempo que he podido crear contenido en Internet porque yo crecí en un mundo off line donde prevalecía la televisión, la radio, la prensa, y sus contenidos estaban supeditados a grandes empresas. Cuando llegó Internet me encantó la independencia con la que se podían hacer los contenidos, lo vi como una oportunidad para escribir sobre cualquier tema, por eso abrí varios canales. De ahí en adelante todo fue a prueba y error, dado que la gente fue respondiendo con sus visitas y sus comentarios. Ha sido una aventura bien chida que me ha hecho cumplir sueños que jamás imaginé, a viajar por el mundo y a crear contenido que siempre había soñado."

¿En algún momento intentaste exponer tu contenido en medios tradicionales?

"Si bien es cierto que mi trabajo nunca llegó a los niveles de humor y sarcasmo que tiene El Escorpión Dorado, siempre tuvo toques de irreverencia. El Escorpión tiene otro nivel en cualquier sentido. Era muy difícil que un canal de televisión lo aceptara, pero además por otras razones, yo era muy joven y nadie me conocía. No había una referencia de mí. Ahora es distinto, con todos los caminos recorridos me permiten hacer mi contenido sin problema."

¿En un principio fue difícil posicionarte en Internet?

"Fue un albur. Uno siempre trabaja con lo que tiene. Hoy en día hay una oferta increíble de contenido en Internet que te obliga a pelear por el play de las personas. Es más difícil ahora pero antes te topabas con que no había una difusión tan amplia, no existía una confianza tan amplia por parte de las marcas o las celebridades de querer interactuar contigo. Ahora todo ha cambiado, pero se han presentado nuevos obstáculos. Uno tiene que adaptarse a todo."

¿Cuál fue el primer destello del Escorpión Dorado?

"Lo más esencial de El Escorpión Dorado fue la caricatura del troll, del hater, de todas esas personas y dualidades que están en el anonimato y descalifican todo lo que se les viene a la mente con o sin fundamentos. Así comenzó ese personaje, se convirtió en un hater carismático, la gente empezó a aceptarlo y fue pidiendo cada vez más. Se desarrolló también en lugares tan insospechados que hasta ahora el personaje se ha acompletado y se ha adaptado a todo."

¿Y de alguna forma te complementas con el personaje?

"Pues ha pasado en varias ocasiones que el personaje tiene mucha más visibilidad que el creador. Yo uso a El Escorpión Dorado como un arma de destrucción masiva que puedo usar para lo que necesite, en el buen sentido de la palabra. Yo soy el apuntador del personaje diciéndole a quién tiene enfrente, si es un artista o un periodista o un político y me sé sus escándalos y su vida y sé las formas de hacer una buena dinámica para hacer algo entretenido que tenga no sólo formas sino también fondo. Esta máscara es una extensión que me permite hacer cosas que de otra forma no podría. Así es como siento que nos complementamos."

