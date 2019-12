Asesinan a participante de 'Enamorándonos' en Coyoacán

View this post on Instagram

Asesinan a concursante de 'Enamorándonos' tras pelea en bar de Coyoacán; mujer fue testigo Brian Del Prado quedó muerto al volante de su auto, un Nissan Juke, luego de ser atacado por hombres armados en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Se dio a conocer este lunes que la víctima era concursante del programa 'Enamorándonos', que se transmite por la señal de Azteca. Según narró una mujer que lo acompañaba, la noche del sábado ambos salieron a divertirse, pero cuando permanecían en el bar “Madeira Rooftop”, en el centro de Coyoacán, tuvieron una discusión con un grupo de al menos ocho mujeres, por lo que la pareja decidió abandonar el lugar. Al salir del antro se dirigieron a una tienda para comprar algunas bebidas y tomarlas mientras circulaban por calles de la colonia Campestre Churubusco. Fue en la esquina de Cerro Chapulín y Cerro de la Estrella, donde los interceptaron dos hombres a bordo de una motocicleta; uno de ellos sacó un arma de entre sus ropas y comenzó a disparar contra el auto que Brian conducía. Para evitar ser alcanzada por las balas, la mujer se tiró al interior del coche y ya no vio a los responsables; apenas unos minutos después, el auto se detuvo y vio a Brian muerto. En el lugar fueron hallados al menos diez casquillos de un arma calibre 9 milímetros.