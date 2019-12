Pedrito Sola presume a su novio tras 18 años escondidos

Pedrito Sola es uno de los conductores más populares de la televisión, quien en muy pocas ocasiones a hablado de su vida personal. Pero en esta ocasión, el conductor de Ventaneando fue captado a lado de su novio con quien, se dice, tiene una relación desde hace 18 años.

De acuerdo con la revista TVNotas, el conductor de espectáculos de 72 años de edad le lleva 30 años a su pareja, quien es un ingeniero en sistemas con quien hace unos días cumplió 18 años de relación. "Vive conmigo, hemos hecho una vida en común muy buena", dijo el conductor.

Pedrito y su pareja fueron captados en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México y tal parece que llevan una muy buena relación, pues se veían muy felices.

Cabe destacar que hace unos meses, Pedrito Sola confesó a la revista Quien que conoció a su novio por internet y que se encuentra muy enamorado. "Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’", recordó.

En dicha entrevista también mencionó que cuando se conocieron su pareja tenía 24 años y él 54 pero que nunca le dieron mucha importancia a ese tema.

