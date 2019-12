Mira cómo se veía la Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, con el cabello largo (Video)

Si algo tiene claro la Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, es el poder que ostenta como la máxima representante de belleza en el mundo

Por ello, desde que fue coronada como Miss Sudáfrica 2017, la representante ha utilizado sus redes sociales para divulgar su mensaje de igualdad y esperanza.

Fue en un video de su plataforma YouTube que pudimos ver cómo lucía la ganadora del Miss Universo cuando obtuvo la corona del Miss Sudáfrica.

En el clip que data de mayo del 2017, la joven llevaba su cabellera larga y comenta sobre sus intenciones de ser la representante del país africano.

Miss Universo 2019 sin maquillaje y de cabello largo

Además, Zozibini luce mucho más delgada y casi sin maquillaje. En un perfecto inglés, asegura que entró a la competencia del Miss Sudáfrica porque siempre quiso ser un agente de cambio.

“Siempre he creído que todos nacemos con un regalo o con un talento y acuerdos para usar esos talentos no solo para promover cambios en ti mismo sino para cambiar a otras personas”, sostiene.

La joven de 26 años explicó además que quería tener el poder para enlazar la belleza con transformar vidas e inspirar a los demás con su historia.

“Muestro mis raíces y de dónde vengo para inspirar a la gente y que sepan que no importa de dónde vienes”, asegura.

La concursante generó gran polémica tras haberse coronado como Miss Universo por su look de cabello muy corto, casi varonil, lo cual fue algo novedoso para el certamen de belleza.

Lo que realmente impactó a los organizadores del evento fue la personalidad y madurez de la chica, desde que llegó al evento. Además les encantó su determinante intención de llevar un mensaje de esperanza y en contra del racismo y la desigualdad.

Luego de ello, la miss fue atacada por haber sido sometida a cirugías estéticas, a lo que Zozibini respondió: “Yo nunca he recurrido a eso (cirugías). No ha sido una opción. Más bien me levanto en las mañanas, me miro al espejo y me valoro como soy”.