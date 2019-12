Karla Panini recuerda traición a Karla Luna y la destrozan en redes sociales

Karla Panini volvió a ser objeto de burlas, críticas y ofensas de usuarios de redes sociales tras publicar un polémico mensaje.

Te puede interesar ver:

A través de su cuenta en Instagram, Panini, quien se recuerda por la traición a su fallecida compañera y amiga Karla Luna tras “bajarle” el marido cuando trabajaban juntas en el show Las Lavanderas, compartió una imagen donde puede leerse:

“Tantas bocas hablando mal de mi y ¿adivinen qué? La única que me interesa, me besa”.

Las reacciones de los usuarios no se hizo esperar, pues a pesar de los años continúan recordándole su traición.

Karla Panini habla por primera vez de todas las acusaciones en su contra La comediante regiomontana emitió un comunicado donde niega tener cualquier red social activa, y se deslinda de las publicaciones que se le atribuyen

“El karma de la vida es perro uno no se va de esta vida sin pagar lo que debe saludos”, «No puedo decir que estoy de acuerdo en cómo se dieron las cosas entre ustedes, porque no es algo que me gustaría vivir a mi. Pero si Dios te perdona y no los juzga no tengo porque hacerlo yo. Que Dios tenga misericordia de todos. Que sigan fuertes en su camino”, “Siempre es buena la vieja confiable de refugiarse en un Dios, para pretender que sus tiempos de ser unos malditos egoístas insensibles nunca pasaron”, “Desde que contestas es porque te arde que te pongan cosas”, se puede leer en los comentarios de su post.

Panini fue muy criticada hace unos años cuando comenzó una relación sentimental con Américo Garza, esposo de su amiga Karla Luna, quien falleció en 2017 tras una larga batalla contra el cáncer.

Entre bromas, Karla Panini le confesaba a Karla Luna su traición "Las lavanderas" fueron amigas por más de 12 años

TE RECOMENDAMOS VER: