Así luce la casa de Juan Gabriel ¡Estará abierta al público!

View this post on Instagram

"Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Romance divino como es el amor" -Tus Ojos Mexicanos Lindos . . #JuanGabriel #AlbertoAguileraValadez #Mexicano #MusicaMexicana #MusicaDeAmor #PorLosSiglos #TusOjosMexicanosLindos #Amor