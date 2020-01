Jolette reacciona tras actitud de Danna Paola en La Academia

Una de las personalidades más polémicas del reality show, La Academia sin duda fue Jolette, quien en diversas ocasiones se enfrentó a las críticas de Lolita Cortés, quien constantemente le decía a la entonces participante que no era cantante. Por esta razón, usuarios de redes sociales recordaron a la ex académica debido a la polémica entre Danna Paola y Gibrán en el pasado concierto.

De acuerdo con el portal La Neta Noticias, Jolette mencionó que los jueces del programa son personas que aprecia y desea que les vaya bien.

"Entiendo que de alguna manera necesitan mejorar siempre su audiencia, no veo el programa como para poder emitir una opinión, pero entiendo que si hacen una referencia es respetable, pero siempre lo original será lo que permanezca y lo realmente importante", destacó Jolette.

Asimismo, destacó que se llevó una grata sorpresa al enterarse que se volvió tendencia en redes sociales. "Me llevé la grata sorpresa de volverme tendencia, algo que sin duda me encanta porque no es más el cariño del público, me sorprendió para bien porque fue una especie de homenaje inesperado", señaló.

Mi mamá me dio la vida, pero estos momentos en la Televisión Mexicana, las ganas de vivirla.

Abro hilo: Lola Cortés en contra de Jolette. pic.twitter.com/2zeENuLAwT — OM (@oswaldomujica) January 6, 2020

La ahora presentadora también recordó las fuertes críticas que recibió por parte de Lolita Cortes y Arturo López Gavito.

"Fueron críticas públicas que no debieron suceder, afortunadamente me di cuenta desde los primeros conciertos que era un tema personal", dijo. Asimismo señaló que podía ver el odio de Lolita Cortés en su rostro pero tiempo después la perdonó porque se dio cuenta que solo recibía órdenes.

