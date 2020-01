Christina Aguilera sorprende en una foto junto a su ex esposo, Jordan Bratman, y desata los rumores

La cantante Christina Aguilera ha desatado rumores en las redes sociales tras haber publicado una foto con su ex esposo, Jordan Bratman.

En la descripción de la imagen, la artista escribió: “Hacemos que las familias mezcladas funcionen. Es una cosa hermosa”. Aparece junto a su ex pareja y el hijo de ambos, Max Liron Bratman, en medio de la celebración de cumpleaños de su pequeño de 12 años.

En 2010, Christina y Jordan anunciaron públicamente su separación, cuando su primogénito tenía 2 años apenas.

La intérprete de “Genie in a Bottle” conoció a su primer esposo cuando tenía 21 años y de inmediato se hicieron grandes amigos. En 2005 se casaron pero poco a poco fueron distanciándose hasta que la relación no aguantó más.

Durante un período de un año, convivieron juntos “por el bienestar de su hijo”, según lo anunciara la actriz en un comunicado.

Happy birthday Max! 🎈🙌 Love you so much. You have the biggest heart, caring nature, & a special way of lighting up any room. I love being your mom! Thanks for constantly teaching ME new things in life & about myself. I can’t wait to experience all the adventures ahead for you. pic.twitter.com/XQX7KRE3kd

— Christina Aguilera (@xtina) January 12, 2020