Comía frijoles en una mesa de madera: Gomita revela su "duro" pasado

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita es una de las conductoras más polémicas del espectáculo, quien hace unas semanas volvió a causar controversia al recordar sus desencuentros con Laura G durante el programa "Sabadazo". Pero en esta ocasión, la ex payasita decidió hacer una reflexión sobre su vida y publicó lo difícil que fue llegar a donde está actualmente.

Te puede interesar:

Gomita publicó en su cuenta de Instagram un texto en el que recordó sus inicios y lo difícil que fue para ella comenzar con su carrera.

"Me ha costado aguantar tanto, lo que se dice de mí, lo que piensan, escriben y demás. Cada día ha sido difícil el proceso pero hay algo que me mantiene fuerte que es el amor que me he aprendido a tenerme", escribió Gomita.

Asimismo Gomita reveló que recuerda su pasado con mucho amor porque eso le da fortaleza. "De no tener nada de comer un plato de frijoles en una mesa de madera con solo cuatro sillas…De dar un show para una fiesta infantil y que tu camerino sea tu auto (recuerdo un Chevy) , ahora puedo decir que todo ha valido la pena", escribió.

Gomita comenzó a darse a conocer en la televisión por medio del programa "Sabadazo", donde compartió cámaras con Omar Chaparro, Laura G y Cecilia Galeano. Sin embargo con las conductoras no tuvo una buena relación debido a diversos pleitos durante el programa, pues se dice que Galeano culpó a Gomita y a sus hermanos por supuestamente robarle un anillo mientras que Laura G le hizo diversos desplantes.

Gomita muestra su abdomen y presume sexy escote En los últimos días la ex payasita ha compartido imágenes de su viaje a Estados Unidos con su familia

También puedes ver: