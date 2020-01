Aracely Arámbula envía impactante mensaje a Luis Miguel

En los últimos días se ha revivido el conflicto que Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen con relación a la manutención de sus hijos, pues se dice que la actriz y el cantante no logran llegar a un acuerdo sobre la cantidad de dinero que "El Sol" debe dar mensualmente. Pero eso no es todo, ya que en diversas ocasiones Arámbula ha comentado que Luis Miguel tampoco tienen relación con sus hijos Miguel y Daniel.

Tras lo ocurrido Aracely Arámbula no se quedó callada, y aunque ha sido muy discreta con la prensa sobre su relación con Luis Miguel, en esta ocasión la protagonista de "La Doña" declaró en una entrevista para el programa "Al rojo vivo" que lo que más lamenta no es la pensión económica sino que Luis Miguel está dejando pasar el tiempo, por lo que se está perdiendo la infancia de sus hijos.

"Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos", mencionó Aracely.

La actriz de de 44 años también destacó que está orgullosa de la familia que ha formado, pues no le ha faltado nada a sus hijos.

"Yo soy una mujer que siempre ha trabajado, que no necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están muy bien económicamente, viven de mi trabajo y de mi familia", aseguró Aracely Arámbula. Además dijo que lo importante es que "uno como padre" quiera darle a los hijos con respecto a la relación con Luis Miguel.

