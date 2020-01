Gomita publica impactante mensaje ¿contra Laura G?

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita es una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana, quien se dio a conocer por formar parte del programa "Sabadazo" donde compartió cámaras con Laura G y Cecilia Galeano, sin embargo en diversa ocasiones Gomita dio a conocer que las dos conductoras la traban mal. En los últimos días Gomita ha publicado una serie de mensajes de superación en los que describe los duros problemas que vivió antes de ser exitosa.

Cabe destacar que hace unos días Laura G le ofreció una disculpa por los malos entendidos durante el programa "Venga la Alegría" y hasta le hizo una invitación para que acudiera al matutino de TV Azteca.

Y aunque se dice que esos problemas ya quedaron en el pasado la ex payasita publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirma que "ser buena persona no significa dejarnos pisotear por los demás".

Pero eso no ha sido todo, pues hace unos días Gomita también hizo referencia a la disculpa de Laura G. “Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien, para que así digas que no soy culera, hoy Danna Paola entró en mí”, dijo.

