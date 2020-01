My Chemical Romance confirma fechas de su nueva gira

Desde que anunciaron su primera presentación en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, California, My Chemical Romance causó intriga entre sus seguidores sobre una posible gira por diversas ciudades. Para fortuna de sus fanáticos, la agrupación liderada por Gerard Way anunció una serie de conciertos por Estados Unidos.

Por medio de un video en su cuenta de YouTube, My Chemical Romance recordó diversas facetas de su trayectoria musical que comenzó a principios de este siglo. Dicho video muestra algunos guiños de canciones como The ghost of you, Vampires will never hurt you, Helena, entre otras.

Además se recrea la portada de su segundo álbum de estudio Three cheers for sweet revenge, el cual es uno de los más emblemáticos de su carrera. Pero eso no es todo, ya que también se hace referencia a su tercer disco The Black Parade y Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys. La agrupación regresa después de ocho años separados.

La gira se realizará por diversas ciudades de Estados Unidos. Aquí las fechas.

9 Sept – Little Caesars Arena – Detroit, MI

11 Sept – Xcel Energy Center – St. Paul, MN

12 Sept – Rio Fest – Chicago, IL

14 Sept – Scotianbank Arena – Toronto, ON

15 Sept – TD Garden – Boston, MA

17 Sept – Barclays Center – Brooklyn, NY

18 Sept – Wells Fargo Center – Philadelphia, PA

20 Sept – Music Midtown Festival – Atlanta, GA

22 Sept – Prudential Center – Newark, NJ

26 Sept – BB&T Center – Sunrise, FL

29 Sept – Toyota Center – Houston, TX

30 Sept – American Airlines Center – Dallas, TX

2 Oct – Pepsi Center – Denver, CO

4 Oct – Tacoma Dome – Tacoma, WA

6 Oct – Oakland Arena – Oakland, CA

8 Oct – The Forum – Los Angeles, CA

10 Oct – Aftershock Festival – Sacramento, CA

11 Oct – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

