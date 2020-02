Semana de despedidas en Venga La Alegría: Vanessa Claudio se va a Miami

Sin duda, esta ha sido una semana difícil para los conductores de Venga La Alegría pues han tenido que decir “adiós” a dos queridos animadores.

Este viernes, le tocó despedirse a Vanessa Claudio, espacio "Este es mi estilo"quien estaba al frente del , y el miércoles, fue Carlos Quirarte el que se retiró del programa.

Carlos Quirarte sale de Venga La Alegría pero en redes piden la salida de Flor El conductor deja el programa tras 11 años al frente. Usuarios en las redes lo lamentan y piden la salida de Flor.

La presentadora, que estuvo 13 años en Tv Azteca, comentó sobre sus nuevos proyectos fuera del país. “Esta vez me voy a un nuevo proyecto, que me lleva lejos de México, de mi familia por elección. Me voy a Miami. Estaré siendo parte del elenco de Suelta La Sopa, en Telemundo”, comentó.

Vanessa agradeció toda la experiencia y el apoyo recibido por el canal y por sus compañeros de Venga La Alegría. “Azteca ha sido mi casa profesional. Me dio las tablas para crecer en donde quiera que me pare poder triunfar”, aseguró.

Además, dedicó sentidas palabras a los conductores Ricardo, Sergio, Mariana y Kristal, con quienes estableció más que una relación profesional, una amistad.

Por su parte, Ricardo aseguró que Suelta La Sopa será un mejor programa con la incorporación de Vanessa. “Son muy afortunados porque el carisma y la belleza de Vanessa se ven, lo que no conocen es la preparación enorme de esta mujer, que no solamente confía en su sonrisa sino la tenacidad de tremenda profesional que se llevan… Estoy sumamente orgulloso de ti y sé que vas a triunfar”, le dijo a la animadora.

Reacciones tras la salida de Vanessa Claudio de Venga La Alegría

A diferencia de la despedida de Carlos Quirarte, los fans y seguidores del programa desearon éxitos en esta nueva etapa a la presentadora.

Sin embargo, muchos aseguran que Venga La Alegría se empieza a quedar sin conductores “buenos” y la producción cada vez deja más que desear.

tolongadevil “Si se va el Capi, ya no existiría VLA”

“Si se va el Capi, ya no existiría VLA” sndyrjasmnroy “Ujule ya se nos van todos”.

“Ujule ya se nos van todos”. karo_monhom “Qué lastima que pierda gente tan valiosa @aztecauno y lo peor que están acabando con el programa @vengalaalegriatva mucha suerte @vanessaclaudio”.

“Qué lastima que pierda gente tan valiosa @aztecauno y lo peor que están acabando con el programa @vengalaalegriatva mucha suerte @vanessaclaudio”. angelicagina2604 “Ojalá allá sí te valoren, suerte”.

“Ojalá allá sí te valoren, suerte”. delgadoanajulia25 “Todo el éxito del mundo. Se lo merece Vanesa. La extrañaré. Ahora no me perderé suelta la sopa”.

“Todo el éxito del mundo. Se lo merece Vanesa. La extrañaré. Ahora no me perderé suelta la sopa”. yamilholguinf “Era divertido VLA con ella, pero esa noticia que? Las ideas del productor de cómo manejar el programa cada vez están peor, lo que puede significar que su rating también cada vez está peor, por eso recurren a estos shows”.

“Era divertido VLA con ella, pero esa noticia que? Las ideas del productor de cómo manejar el programa cada vez están peor, lo que puede significar que su rating también cada vez está peor, por eso recurren a estos shows”. andygaliindoo “Mi @vanessaclaudio mucho éxito en esta nueva etapa”.

“Mi @vanessaclaudio mucho éxito en esta nueva etapa”. gryffyndor95kike “Otra que huye”.

“Otra que huye”. anapaula18_fivc “todos se van :(“.

“todos se van :(“. sandybellpvr “Mucho éxito, Vanessa, en este nuevo proyecto”.

