Filtran canciones de Shakira y Jennifer Lopez para el Super Bowl LIV

Shakira y Jennifer Lopez son las celebridades que harán vibrar el Hard Rock Stadium en Miami con su show en e medio tiempo. Por lo que en las últimas semanas tanto la cantante colombiana como JLo han causado mucha expectativa por las canciones que interpretarán durante en espectáculo.

Por medio de Twitter se filtró una lista en la que se encuentran diversas canciones que van desde Get Right de Jennifer Lopez hasta Chantaje de Shakira. Pero eso no es todo, ya que también se puede ver no serán ni J Balvin ni Bad Bunny los cantantes que acompañen a Shakira y a Jennifer Lopez.

Vaza suposta setlist de Shakira e J-Lo do Halftime show do SuperBowl e teremos Beyoncé e Nicki Minaj? 😱 pic.twitter.com/x5wXkzmAtQ — Palco Pop (@palcopop) January 20, 2020

Cabe destacar que diversos medios de comunicación señalaron que el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin serían los que acompañaran a las cantantes durante el medio tiempo, sin embargo la lista muestra que será Beyoncé, Ja Rule, Nicky Minaj, Pitbull y Wyclef Jean los llevan a cabo el espectáculo junto a Shakira y JLo.

