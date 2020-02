Galilea Montijo revela que se casó sin anillo de compromiso

Galilea Montijo ha revelado que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida personal, pues se encuentra muy estable en su matrimonio con Fernando Reina. Pero en esta ocasión la conductora del programa "Hoy" decidió abrir su corazón y contar su historia de amor, por lo que reveló detalles de su decisión de casarse con Reina, quien no le dio anillo de compromiso.

Durante el programa matutino, Galilea Montijo reveló que cuando conoció a Fernando Reina pensó que era un hombre muy divertido y hasta les dijo a sus amigas que alguna de ellas debía casarse con él. Además dijo que antes de ser novios los Fernando y ella se llevaban muy bien.

"Llego y les digo a mis amigas 'ay no saben que chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él porque se los voy a presentar, no saben que chavo tan buena onda, divertido, joven, guapo", mencionó Galilea.

Tras conocerse Fernando Reina le comentó que se iba a casar con alguien del medio y ella en ese momento tenía novio, aunque ya no estaba del todo bien su relación. "Pasaron los meses, trabajamos padrísimo, él me decía comadre yo le decía compadre, después dejamos de vernos como dos meses, pasa Navidad y me dice 'feliz Año Nuevo que te la pases increíble (…) nada más para contarte que me arrepentí, me eché pa' tras y ya no me voy a casar", mencionó Galilea, quien también le confesó que ella ya no estaba con su pareja.

Sin anillo de compromiso

Galilea Montijo confesó que a los seis meses de conocer a Fernando Reina ya estaba casada y embarazada. Pero su compromiso no fue convencional, pues Reina decidió no darle anillo."Llegó un día y me dijo, 'pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo porque creo que el anillo es el problema. Si yo te doy el anillo, creo que esa es la maldición y vas a correr, no te voy a dar anillo' (…) Yo también dije pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo", afirmó.

Además comentó que para celebrar su cumpleaños quería hacer una fiesta con sus amigos y Fernando Reina le propuso aprovechar la celebración para casarse.

