Angélica Rivera llora con su hija Sofía Castro tras experiencia en Los Pinos

Angélica Rivera es una de las personalidades que más ha causado polémica desde su paso por Los Pinos como Primera Dama en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Luego de su divorcio mucho se ha especulado sobre su regreso a la televisión y su posible reconciliación con su ex pareja "El Güero" Castro. Pero eso no es todo, pues hace unas semanas su hija Sofía Castro habló de lo difícil que fue su experiencia en Los Pinos debido a las críticas constantes que recibía y en esta ocasión fue la propia Angélica Rivera quien confesó que han pasado malos momentos.

Te puede interesar:

Cabe destacar que hace unas semanas durante el programa "Mira quién baila", Sofía Castro rompió el silencio y habló lo que vivió dentro de la familia presidencial.

"Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada", afirmó.

Pero en esta ocasión, se difundió un video en el que se puede ver a Sofía Castro y a Angélica Rivera llorando.

"Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tantos como los vive cualquier familia, has aguantado muchas cosas pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera", mencionó Angélica Rivera.

Durante su participación en el programa "Mira quién baila", Sofía Castro ha sorprendido con su desempeño y también ha impactado al presumir las visitas de su mamá Angélica Rivera y de su padre, "El Güero" Castro en el foro, lo cual ha desatado los rumores de que posiblemente la actriz y el productor están otras vez juntos.

"Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos ❤️ mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy❤️ Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo 💕 y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mi ! Gracias,siempre LOS AMO INFINITO", escribió Sofía Castro en su cuenta de Instagram.

También puedes ver: