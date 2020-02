'La iconografía del héroe masculino ya no funciona': Harrison Ford

Con más de 50 películas en su trayectoria, el actor Harrison Ford afirmó que todavía le faltan muchos personajes por interpretar en el séptimo arte, pero también reveló que actualmente busca historias más humanas, que conecten más con las personas y que puedan dejar un mensaje positivo a la sociedad como lo es la película El llamado salvaje en la que Ford personifica a John Thornton, un hombre solitario que se embarcará en una aventura junto a Buck, un perro domesticado que deberá enfrentarse a las adversidades del mundo natural.

En entrevista con Publimetro, el actor de 77 años de edad habló sobre su personaje en esta cinta, dirigida por Chris Sanders, en donde deja de lado a los héroes intrépidos, invencibles e icónicos de acción como Han Solo (Star Wars) e Indiana Jones para mostrar su lado más humano.

¿Cómo podrías describir tu personaje en esta película? ¿Te identificas con John Thornton?

Siento empatía por este personaje, lo entiendo pero no necesariamente me siento identificado de manera específica con él porque tiene una historia muy complicada. John Thornton perdió a su hijo por una enfermedad y él no puede enfrentar esa carga emocional de forma exitosa, entonces él y su esposa se separan, por lo que él huye para aislarse. Después llega Buck a su vida y ayuda a John a salir de su historia. John Thornton comienza a vivir su presente, se vuelve útil para Buck, se encuentra a sí mismo, busca el coraje para regresar y enfrentar las complicaciones de su vida mientras Buck está pasando de ser un perro doméstico y reconocer sus instintos naturales. Es una paradoja, es un caso interesante porque Buck recibe el llamado salvaje mientras John se da cuenta que debe regresar.

Durante tu trayectoria has trabajado en películas que cuentan con grandes producciones digitales como Star Wars, que revolucionó la forma de hacer cine ¿Cuáles fueron grandes retos de hacer esta película en donde los animales están creados por computadora?

Realmente no fue un gran desafío porque el trabajo de un actor es pretender. Los actores siempre estamos pretendiendo, a veces encontramos que estar pretendiendo algo se vuelve un sentimiento real, se vuelve un proceso de entendimiento real, es parte del proceso de realizar un personaje, por lo que es parte de nuestro trabajo. Creo que los directores y productores siempre encuentran la mejor forma de contar una historia y mostrar la naturaleza por medio del diseño digital fue una forma increíble de darle vida a esta novela.

¿Cuál es el principal mensaje de esta película?

El principal mensaje para mí es que el ser humano debe entender que es parte de la naturaleza, que también somos animales, somos seres que tenemos la capacidad intelectual y probablemente tengamos características mentales diferentes a los animales pero nada más, no somos lo más preciados del mundo natural. Los seres humanos, los seres vivos, las plantas, los insectos, todos dependemos unos de otros en la naturaleza, siempre debemos respetarnos y valorarnos. Para mí la naturaleza es mi Dios, es el poder de la vida y es una emoción muy poderosa en mi vida.

Tres características de tus personajes a lo largo de tu carrera es que son hombres ingeniosos, fuertes y aventureros como Han Solo e Indiana Jones ¿Te identificas con ellos?

Si me identifico. Entiendo que hay personajes más complejos que otros, porque también hay personas más complejas que otras, pero dependerá de la historia en la que se encuentran esos personajes. No siempre lo más importante es ser el más virtuoso, ni el más autónomo, ni el más valiente, ni el más patriota, sino es la realidad del personaje humano el que toca a la gente. No es la iconografía del héroe masculino, eso ya no funciona.

Has realizado más de 50 películas en tu carrera ¿Qué más te gustaría hacer en el futuro?

He hecho muchas cosas que sí me gustaría volver a hacer. En realidad me encanta todo el proceso de hacer una película, la solución de problemas que implican hacer este trabajo y me siento muy afortunado de seguir en esta carrera, estoy muy agradecido.

¿De qué trata?

El llamado salvaje está basada en la novela de Jack London pero ahora realizada por Twentieth Century Fox de forma realista que cuenta la historia de Buck, un perro quien es arrancado de su hogar en California y trasladado al salvaje y exótico Yukón, en Canadá, durante la fiebre del oro de la década de 1890. Después de vivir una gran experiencia como parte de un equipo de perros de tiro de un trineo, Buck emprende un viaje extraordinario hacia la adultez que lo lleva a descubrir su lugar en el mundo.

Estreno…

La cinta se estrenará el próximo 21 de febrero en las salas de cine mexicanas.

