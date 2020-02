Tania Ruiz publica foto inédita de Peña Nieto y le dedica mensaje

View this post on Instagram

Cual es mi opinión acerca de las críticas: Las críticas para mí son señal de que estás haciendo las cosas bien y diferentes. Las críticas siempre vienen disfrazadas de algo. La vida es mejor disfrutarla que tomársela tan enserio. Las críticas se toman como lo que son! Críticas! Hay que aceptar las críticas no como ataque sino como algo constructivo para siempre ser mejores en todos los aspectos . Nadie es perfecto y tener una actitud positiva ante la vida lo es todo. Es mejor ser feliz que tener la razón. Estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto! Todo lo que nos rodea tiene una finalidad y todo esta sucediendo por un bien supremo. Tu generas siempre tu propia resistencia. What is my opinion about the criticisms: The criticism for me is a sign that you are doing things well and differently. Criticism is always disguised as something. Life is better to enjoy than to take it so seriously. Criticisms are taken as what they are! Critics! Criticism must be accepted not as an attack but as something constructive to always be better in all aspects. No one is perfect and having a positive attitude towards life is everything. It is better to be happy than to be right. We are in the perfect place, at the perfect time! Everything around us has a purpose and everything is happening for a supreme good. You always generate your own resistance.