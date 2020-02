Anahí sorprende con vientre plano a 14 días de dar a luz

View this post on Instagram

Bienvenido Emiliano !!!! 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 02/02/2020 !!!!!! 11:37 pm. Se nos adelantó un poquito ! 37 semanas. Pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos ! 🙏 Fue un parto hermoso ! Ya les contaré con detalles todo ! Por ahora a darle gracias infinitas a Dios. 🙌🏻 y a todos ustedes por ponernos en sus oraciones y mandarnos tanto cariño. ❤️❤️❤️❤️